Bruno Lage se despede do Benfica, que será treinado por interino Treinador pediu demissão na segunda-feira após a derrota para o Marítimo e, nesta terça-feira, o presidente Luis Filipe Vieira aceitou. Nelson Veríssimo assume interinamente

Nesta terça-feira, Bruno Lage foi ao CT do Benfica para despedir-se do elenco e dos funcionários do clube. O treinador pediu demissão logo após a derrota do Benfica para o Marítimo, por 2 a 0, fora de casa, no Funchal. Lage deixou o CT no fim da tarde acompanhado do observador Jhony Conceição e do preparador físico Alexandre Silva.

Com a saída de Lage, o treino desta terça-feira foi ministrado pelo seu auxiliar técnico Nélson Veríssimo. Assim, tudo indica que ele será o interino na próxima rodada, quando o Benfica recebe o Boavista e, muito provavelmente, até o fim da temporada.

Lage assumiu o time em janeiro de 2019 levando-o do quarto lugar ao título português. Porém, nesta temporada, o time foi muito irregular e, após a volta dos jogos (parados por causa do isolamento social motivado pela Covid-19) o time vem jogando mal, acumulando insucessos e caindo da liderança para o segundo lugar, vendo o Porto liderar com 70 pontos, contra 64 dos benfiquistas. O Sporting vem a seguir, com 52 pontos.

