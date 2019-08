Bruno Henrique vibra com gols no Maracanã: ‘Semana mais feliz da minha vida’

Autor dos gols da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Internacional na partida de ida das quartas de final da Copa Libertadores, o atacante Bruno Henrique teve o nome gritado por mais de 60 mil torcedores que compareceram ao Maracanã na noite desta quarta-feira, entre eles o ex-flamenguista Adriano Imperador. O técnico Tite também assistiu ao jogo in loco.

O jogador viveu uma semana ímpar. Na sexta-feira, foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Peru e Colômbia. No sábado, no triunfo por 4 a 1 sobre o Vasco, Bruno Henrique teve participação efetiva em todos os gols. E, nesta quarta-feira, fez a festa novamente.

“Agradecer a Deus. Semana muito feliz da minha vida. A mais feliz da minha carreira. Sou um cara muito tranquilo. Mesmo com a convocação, não deixei nada tirar meu foco. Continuar trabalhando, porque quem trabalha Deus ajuda. Assim que conseguir ajudar meu time a sair com a vitória nesses primeiros 90 minutos”, afirmou o atacante, que agradeceu o carinho dos torcedores no Maracanã.

“Não tem como explicar a sensação de ser aplaudido pela ‘Nação’. Não é para qualquer jogador. Tive esse privilegio e hoje estou vivendo um dia muito feliz”, finalizou o atleta, convocado pelo técnico Tite na sexta-feira passada para os dois próximos amistosos da seleção brasileira.

Assim como Bruno Henrique, o lateral Filipe Luís mostrou estar com os pés no chão mesmo após uma vitória convincente diante do Internacional. “Depois de tantos anos jogando Liga dos Campeões, tinha esse desejo de jogar a Libertadores. É realmente mais pegado. A gente sabia que o Inter era um time perigoso, mas jogamos com muita inteligência e foi muito importante não tomar gols. Mas vimos contra o Emelec que não tem nada ainda resolvido”, comentou.

O meia Gerson, que entrou na partida no segundo tempo no lugar de Arrascaeta, seguiu a linha de seus companheiros. “A gente vem sempre trabalhando para melhorar. Fico feliz de ter contribuído. O time está em boa fase, mas não tem nada definido. Estou feliz por estar voltando a jogar meu melhor futebol”, concluiu.

Com a vitória, o Flamengo poderá perder por até um gol de diferença, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio, para selar sua vaga à semifinal da Libertadores.