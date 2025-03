Bruno Henrique recebe homenagem pelos 100 gols no Flamengo e se emociona: ‘Eu venci’

Campeão carioca e se preparando para as estreias no Brasileirão e na Copa Libertadores antes de mudar o foco para o Super Mundial da Fifa, o Flamengo viveu um dia de emoções. O clube entregou uma placa comemorativa ao atacante Bruno Henrique pelos 100 gols pelo clube. O jogador não segurou as lágrimas e se definiu um “vencedor.”

O clube ainda entregou uma medalha comemorativa pela marca do atacante, que vem sendo um carrasco dos arquirrivais do estado e novamente deixou sua marca em partidas decisivas. Antes de ser desfalque na final com o fluminense, o atacante anotou nas duas vitórias sobre o Vasco nas semifinais.

“Eu sou um cara iluminado e abençoado. Foi Deus que me colocou aqui. Com 21 anos de idade virar jogador profissional, para muitos era difícil acreditar e hoje fazendo cem gols com a camisa do Flamengo é para poucos e eu consegui, eu vencei. Eu venci”, disse o jogador, com a voz embargada e visivelmente emocionado. Sem segurar as lágrimas, foi aplaudido.

O atacante ainda listou quais gols ele acha mais importantes com a camisa do clube: o da semifinal da Libertadores de 2019 contra o Grêmio. Ainda listou um diante do São Paulo e outro contra o Vasco, recentemente.

O Flamengo vem treinando forte, mesmo com a pausa para a Data Fifa, já de olho na sequência da temporada. A estreia no Brasileirão ocorre no dia 29 de março, na Maracanã, na troca de faixas com o Internacional, o campeão gaúcho. A seguir, o clube vai até a Venezuela, dia 3 de abril, para a largada na Copa Libertadores, diante do Deportivo Táchira.