Bruno Henrique marca, Flamengo vence Bahia e conquista vantagem nas quartas da Copa do Brasil

Recheado de desfalques, o Flamengo contou com o experiente e ídolo Bruno Henrique para conquistar a vantagem mínima no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil. De cabeça, o camisa 27 marcou o único gol da partida, no triunfo por 1 a 0 sobre o Bahia, nesta quarta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

Com o resultado, o Flamengo atua pelo empate no Maracanã, marcado para o próximo dia 12 de setembro. Em caso de empate no placar agregado, a definição da vaga irá para os pênaltis. Quem passar, pega o vencedor de Corinthians e Juventude nas semifinais.

A primeira etapa foi movimentada, com as duas equipes buscando o gol. O Bahia fazia proveito dos erros defensivos do Flamengo e encontrava a entrada da área sempre livre para finalizar. O ex-flamenguista Everton Ribeiro foi quem mais assustou, chutando rente à trave. Os atacantes Thaciano e Everaldo também arriscaram, mas sem levar perigo.

O time de Tite encontrou dificuldade com o entrosamento, principalmente no meio de campo, mas mesmo assim criava bom volume ofensivo. A melhor chance saiu em jogada trabalhada pelo lado esquerdo com Luiz Araújo, que cruzou rasteiro e Gerson teve o chute bloqueado por Kanu.

O Flamengo voltou do intervalo disposto a ficar mais com a bola. A estratégia surtiu efeito logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio, Bruno Henrique subiu no meio da defesa do Bahia e cabeceou de cima para baixo para abrir o placar. A bola passou por baixo do corpo do goleiro Marcos Felipe.

O empate baiano só não saiu minutos depois, porque Matheus Cunha fez grande defesa em chute de Jean Lucas, à queima roupa. Com o passar do tempo, o Bahia passou a imprimir mais força no seu ritmo, mas abusou das jogadas de linhas de fundo, todas cortadas pela defesa flamenguista.

A pressão dos donos da casa era nula, sem forçar o goleiro adversário. Na reta final, o Bahia cansou e já não pressionava a saída de bola do Flamengo, que administrou o resultado. A preocupação ficou em torno de De la Cruz, que deixou o campo com suspeita de lesão muscular. No final ainda perdeu Michael, também com uma lesão muscular. São mais problemas para o time carioca no restante da temporada.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 1 FLAMENGO

BAHIA – Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre (Rezende), Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly (Iago); Everaldo (Luciano Rodríguez) e Thaciano (Ademir). Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO – Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (David Luiz); Erick Pulgar, Léo Ortiz (Evertton Araújo) e De La Cruz (Michael); Gerson (Igor Jesus), Bruno Henrique e Luiz Araújo. Técnico: Tite.

GOL – Bruno Henrique, aos quatro minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Santiago Arias (Bahia); Evertton Araújo (Bahia).

ÁRBITRO – Raphael Claus (FIFA-SP).

RENDA – R$ 1.924.314,50.

PÚBLICO – 46.534 torcedores.

LOCAL – Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).