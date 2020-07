Bruno Henrique lamenta chances desperdiçadas em derrota no Derby: ‘Ruim pelo o que produzimos’ Meio-campo afirmou que o Alviverde teve mais volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em gols: 'Temos que focar nisso para não acontecer de novo'

Nesta quarta-feira, o Palmeiras acabou derrotado no Derby contra o Corinthians por 1 a 0 no retorno do Campeonato Paulista. Em entrevista após a partida, Bruno Henrique lamentou a derrota, afirmando que o Alviverde teve um bom volume de jogo, mas não conseguiu transformar isso em gol.

– O resultado bem ruim pelo o que produzimos no jogo. Nós criamos várias oportunidades, mas a gente tem que fazer o gol. Temos que trabalhar para não acontecer isso, de perder um clássico como perdemos hoje. A gente teve um volume muito grande e não conseguimos fazer o gol. Temos que focar nisso para não acontecer de novo – finalizou Bruno Henrique.

Com o resultado, o Palmeiras, já classificado, é o segundo do Grupo B, com 19 pontos. O Verdão vai pegar o Santo André, primeiro da chave, nas quartas de final.

