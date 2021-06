Bruno Henrique já aparece entre os 50 maiores artilheiros da história do Flamengo Atacante marcou seu 60º gol com a camisa rubro-negra

Após um início de temporada irregular, com apenas dois gols em 15 jogos, Bruno Henrique cresceu nas últimas partidas. Com duas bolas na rede nos dois últimos confrontos, o atacante teve participação importante nas vitórias sobre o América Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e o Coritiba, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil.

Com o desempenho recente, Bruno Henrique se tornou um dos 50 maiores artilheiros da história do Flamengo. O tento contra o Coxa foi o seu 60º em 132 atuações com a camisa rubro-negra, o que o coloca na 48ª posição no ranking, empatado com Tião, que defendeu o time da Gávea na década de 1940.

O jogador já superou nomes importantes como Petkovic (57 gols), Edílson (51) e Adriano (46). No atual elenco, apenas Gabriel Barbosa balançou as redes mais vezes: 85. Atualmente, o camisa 9 já é o 29º maior goleador do clube em todos os tempos. Zico, com 509, é o líder isolado.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO FLAMENGO

1º – Zico – 509 gols

2º – Dida – 264 gols

3º – Henrique – 216 gols

4º – Pirilo – 204 gols

Romário – 204 gols

6º – Jarbas – 154 gols

7º – Leônidas da Silva – 153 gols

8º – Bebeto – 151 gols

9º – Zizinho – 146 gols

10º – índio – 142 gols

.

20º – Gaúcho – 98 gols

.

29º – Gabigol – 85 gols

Luís Carlos – 85 gols

.

40º – Nélio – 71 gols

.

48º – Bruno Henrique – 60 gols

Tião – 60 gols

50º – Moacir – 59 gols

Paulinho – 59 gols

