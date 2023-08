Bruno Henrique fala em falta de atenção e Gabigol culpa arbitragem pela eliminação do Flamengo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/08/2023 - 0:06 Compartilhe

Diante de olhares incrédulos pela eliminação precoce do Flamengo, ainda nas oitavas de final da Copa Libertadores, coube ao atacante Bruno Henrique ser a ‘voz oficial’ à beira do gramado, com o semblante triste, decepcionado e também não acreditando na derrota por 3 a 1 para o Olímpia, dentro do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

“Acho que a gente merecia esta vaga, porque a gente soube suportar a pressão deles. Conseguimos controlar o jogo, mas faltou atenção, porque nas bolas paradas eles eram muito fortes. Eles conseguiram marcar três gols do mesmo jeito”, disse o atacante, sem indicar ou culpar alguém, em específico, por sofrer três gols de cabeça, dois deles iniciados em cobranças de escanteio.

Olhar baixo, um suspiro e o complemento de seu pensamento neste momento tão difícil de frustração: “Agora vou me desculpar e seguir em frente”.

O atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, tentou achar uma explicação e até sobrou para a arbitragem. “O juiz inverteu faltas, expulsou nosso treinador e não marcou uma falta no terceiro gol deles. Foi um grande roubo, mas a Conmebol é aqui do lado.” Depois falou sobre o futuro: “O Flamengo é movido a vitórias. A gente queria ir à final, disputar o Fla-Flu (que seria nas quartas), mas não deu. Vamos levantar a cabeça.”

Uma imagem marcou a melancólica eliminação do Flamengo, nesta quinta-feira, ao ser derrotado em Assunção, no Paraguai. Uma virada inacreditável pelo ponto de vista de diferença de qualidade técnica e da condição financeira dos dois clubes. Após sofrer o terceiro gol de cabeça, anotado pelo centroavante Bruera, o zagueiro David Luiz olhou de lado e falou algo como: “Não falei?”.

A verdade é que não só o próprio David Luiz, como todo o setor defensivo falhou no jogo aéreo utilizado pelo time paraguaio.

Com certeza dois fatores foram essenciais para a queda do Flamengo ainda nas oitavas. Um deles foi a expulsão do técnico Jorge Sampaoli, aos seis minutos do segundo tempo, deixando o time sem comando na beira do campo. O outro foi a fragilidade no jogo aéreo, tão bem explorado pelos jogadores do Olímpia sob orientação do técnico Arce.

O Flamengo ainda tem duas competições para disputar nesta temporada. Uma delas é a Copa do Brasil, já na fase semifinal e com vantagem em cima do Grêmio, por ter vencido por 2 a 0, em Porto Alegre. Na próxima quarta-feira decide no jogo de volta, no Maracanã, sua ida à final, podendo perder até por um gol de diferença. Depois terá pela frente o vencedor de Corinthians e São Paulo, com vantagem corintiana, de início, por ter vencido por 2 a 1 mo Neo Química Arena.

A outra competição é o Campeonato Brasileiro, na qual aparece na segunda posição, porém, com 13 pontos atrás do líder Botafogo: 44 a 31. Uma diferença difícil de ser tirada em mais 20 rodadas que restam para o término da competição. No próximo domingo, o Flamengo encerra o primeiro turno atuando em casa diante do São Paulo, a partir das 18h30, no Rio.

