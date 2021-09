Bruno Henrique empata com Pelé e Zico no ranking de brasileiros com mais gols em Libertadores Atacante do Flamengo se tornou um dos 15 brasileiros com mais gols na história da Copa

O Flamengo deu um passo importantíssimo rumo à final da Libertadores 2021. Nesta quarta-feira, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, abrindo uma boa vantagem no jogo de ida das semifinais. O artilheiro do duelo foi um jogador que está acostumado a brilhar em partidas decisivas: Bruno Henrique.

Autor de dois gols nas semifinais de 2019 – um em cada jogo -, quando os cariocas atropelaram o Grêmio, Bruno marcou os dois tentos contra os equatorianos. O atacante já soma quatro bolas na rede em nove confrontos disputados nesta edição. No histórico da competição, são 16 gols em 38 atuações, o que faz dele agora um dos 15 maiores artilheiros brasileiros da história da Copa.

Bruno disputou a competição pela primeira em 2017, pelo Santos, onde marcou três vezes. No ano seguinte, ainda no Peixe, passou em branco no único duelo em que esteve em campo. Contratado pelo clube da Gávea em 2019, o jogador se tornou goleador e referência do time, estufando as redes cinco vezes na vitoriosa campanha daquele ano. Em 2020, mais quatro, mesmo número alcançado nesta edição após a partida contra o Barcelona.

O dono da camisa 27 do Rubro-Negro Carioca agora faz parte do top 15 de artilheiros brasileiro na Libertadores, empatado com nomes históricos como Zico e Pelé. Veja a lista:

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

1º – Luizão – 29 gols em 42 jogos

2º – Palhinha – 25 gols em 30 jogos

Fred – 25 gols em 42 jogos

4º – Célio Taveira – 22 gols em 43 jogos

Gabigol – 22 gols em 34 jogos

6º – Jairzinho – 21 gols em 36 jogos

7º – Guilherme – 19 gols em 27 jogos

Ricardo Oliveira – 19 gols em 34 jogos

9º – Sérgio João – 18 gols em 22 jogos

Tita – 18 gols em 43 jogos

Marcelinho Carioca – 18 gols em 49 jogos

12º – Robinho – 17 gols em 45 jogos

13º – Bruno Henrique – 16 gols em 38 jogos

Pelé – 16 gols em 15 jogos

Zico – 16 gols em 20 jogos

Jardel – 16 gols em 21 jogos

Julinho – 16 gols em 60 jogos

