Bruno Henrique, do Flamengo, é eleito o melhor jogador das partidas de ida da semifinal da Libertadores Além de garantir a vitória do Rubro-Negro, o atacante marcou os únicos gols da fase semifinal da Libertadores

Nesta segunda-feira, o perfil oficial da CONMEBOL Libertadores anunciou que Bruno Henrique, do Flamengo, foi eleito o melhor jogador das partidas de ida da fase semifinal do campeonato continental. O prêmio vem após o camisa 27 marcar os dois gols da vitória do Rubro-Negro por 2 a 0, no Maracanã, na última quarta-feira.

Os dois gols de Bruno Henrique, inclusive, foram os únicos desta fase da competição, uma vez que o confronto entre Palmeiras e Atlético-MG terminou empatado em 0 a 0.

Em campo, segundo o site “SofaScore”, o atacante acertou 100% dos passes que tentou, venceu sete de 11 duelos pelo chão e três de dois pelo alto. Além disso, ele ajudou com dois cortes, três desarmes e ainda sofreu três faltas.

Na expectativa de mais um bom desempenho de Bruno Henrique, o Fla volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Monumental, para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores e terá transmissão em tempo real do LANCE!.

