Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação contra manipulação em jogo

05/11/2024 - 8:01

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 5, a Operação Spot-Fixing, que investiga um jogador de futebol em suposto caso de manipulação de resultados para favorecimento de parentes em apostas esportivas. De acordo com a Globonews, um dos alvos da operação é o jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo.

As investigações apontam que o atleta forçou uma falta para cartão no jogo contra o Santos, há cerca de 1 ano, em partida válida pela edição de 2023 do Campeonato Brasileiro, para supostamente favorecer parentes no mercado de apostas.

Policiais federais e membros do GAECO/DF cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça do Distrito Federal, nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG).

A investigação teve início a partir de comunicação feita pela Unidade de Integridade da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

De acordo com relatórios da International Betting Integrity Association (IBIA) e Sportradar, que fazem análise de risco, haveria suspeitas de manipulação do mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro.

No decorrer da investigação, os dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio dos representantes legais indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF), apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes do jogador e por outro grupo ainda sob apuração.

Durante a partida, verificou-se que o Bruno Henrique foi punido com cartão. O jogador e os apostadores são alvos da operação.

“Trata-se, em tese, de crime contra a incerteza do resultado esportivo, que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte, com pena de dois a seis anos de reclusão”, diz nota emitida pela Polícia Federal.