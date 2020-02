Bruno Henrique dá susto, mas tem apenas trauma na perna e fará novos exames

O Flamengo volta do Equador com um bom empate, por 2 a 2, na partida de ida da Recopa Sul-Americana, e aliviado com a condição física de Bruno Henrique, autor do primeiro gol da equipe no empate por 2 a 2 com o Independiente Del Valle.

Depois de ser levado ao hospital, logo após empatar o jogo, aos 21 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique foi examinado em um hospital próximo ao estádio, sendo diagnosticado um trauma na perna direita, após um choque com o goleiro Pinos. O atacante será submetido a novos exames, mas está afastada qualquer possibilidade de uma lesão mais séria.

Quem também deixou a partida sentindo dores foi o zagueiro Rodrigo Caio, que pediu para ser substituído no segundo tempo com um problema na coxa esquerda.

Ainda sem saber a exata gravidade das lesões, o técnico Jorge Jesus comentou as substituições forçadas, principalmente a entrada de Pedro, que acabou marcando o segundo gol, no lugar de Bruno Henrique.

“O Pedro é um jogador que depende muito do que a equipe faça para ele. É um jogador de área. O Bruno pode fazer isso. Precisava de um jogador que fizesse a saída. Estamos preocupados com o que aconteceu com o Bruno e torcemos para que não seja muito grave”, explicou.

“Fiz as substituições e mantive minha ideia a respeito do jogo. Pelas características do adversário e do Pedro, pelos jogadores que tínhamos, achei que ele seria a melhor opção dentro da minha estratégia de jogo”, completou o treinador, que a partir desta quinta-feira começa a preparar a equipe para a disputa da final da Taça Guanabara, diante do Boavista, sábado, no Maracanã.