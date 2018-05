Bruno Henrique cobra reação do Palmeiras em clássico contra o São Paulo

A sequência de resultados ruins do Palmeiras pressiona o time a ter de dar a volta por cima diante de um rival. O meia Bruno Henrique afirmou nesta quarta-feira, após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro, que o time vive situação ruim da temporada e, por isso, depende de ganhar do São Paulo neste sábado para reagir.

“Vamos esquecer essa derrota, trabalhar bastante para fazer um bom jogo no sábado e sair dessa situação”, disse o jogador em entrevista à TV Globo. O Palmeiras amargou a terceira derrota nas quatro últimas rodadas do Brasileirão. Antes do Cruzeiro, a equipe havia perdido em casa para o Sport por 3 a 2 e terá agora pela frente uma sequência difícil.

Neste sábado o time recebe o São Paulo, único invicto do Brasileirão. Depois, na quarta-feira, a equipe viaja para Porto Alegre, onde enfrenta o Grêmio. Na sequência virá o compromisso fora de casa contra o Ceará e um novo confronto em casa contra um dos líderes da competição, o Flamengo. Após essa partida, inicia a parada do calendário para a Copa do Mundo na Rússia.

O meia Bruno Henrique admitiu a atuação ruim do time e atribuiu o desempenho à boa participação do Cruzeiro na defesa. “Estava aberto o jogo para os dois times no começo. Quando eles fizeram o gol, se fecharam bem na zaga e não conseguimos entrar”, comentou. O gol da partida foi marcada pelo atacante Rafael Sóbis, aos 23 minutos do segundo tempo.