Bruno Henrique cita pênalti marcado para o Inter ao contestar arbitragem: ‘Não sabemos o critério’ Atacante do Flamengo saiu na bronca para o intervalo - no jogo contra o Sport - ao se sentir prejudicado pela arbitragem e uma não marcação de um possível toque de mão de Patric

O Flamengo venceu o Sport, parcialmente, por 2 a 0 e foi para o intervalo com um amplo domínio da partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. Os gols foram de Gabigol e Bruno Henrique, que deixou o primeiro tempo na bronca com a arbitragem.

Em entrevista ao canal “SporTV”, Bruno Henrique recordou o pênalti marcado para o Internacional, que culminou no gol da vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no último domingo, ao contestar um possível toque de mão de Patric, defensor do Sport, nesta noite.

– Não queria falar isso… A arbitragem não dá para entender. Fomos falar sobre a mão, (o árbitro) disse que foi sem querer. Jogo de ontem (Internacional x Red Bull Bragantino) também foi sem querer e marcaram. Não sabemos o critério da arbitragem, e ficamos sem entender dentro de campo.

O jogo em Recife é apitado por Rafael Traci (Fifa-SC). Acompanhe a partida em Tempo Real aqui.

