Bruno Gomes valoriza semana de treinos do Vasco antes da reta final do Brasileiro

Depois do empate por 1 a 1 contra o Goiás, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro, o Vasco entrou em um período de 10 dias sem jogar pelo Campeonato Brasileiro por já ter enfrentado o Flamengo, pela 34.ª rodada, que disputará a final da Copa Libertadores neste sábado. O time alvinegro só voltará a campo contra o São Paulo, na próxima quinta-feira, fora de casa, pela 35.ª rodada, o que é visto com bons olhos pelo volante Bruno Gomes.

Segundo o jogador, o longo período de preparação servirá para recarregar as energias da equipe para os últimos quatro jogos do Brasileirão. Ocupando a 10.ª colocação com 44 pontos, o objetivo do Vasco é encerrar o torneio entre os 10 primeiros, garantindo assim vaga para algum campeonato internacional em 2020. No momento, está entre o grupo de classificados para a Copa Sul-Americana.

“Vai ser um período muito importante, pois teremos tempo de descansar e nos prepararmos bem. O nosso objetivo é ganhar os próximos quatro jogos. A partida contra o São Paulo será difícil, sabemos disso, mas iremos lá para jogar firme e buscar a vitória”, afirmou Bruno Gomes, que enalteceu o próximo rival.

“O time do São Paulo possui grandes jogadores, grandes nomes, como o Daniel Alves, mas temos que ir firmes, das mesma forma que fomos contra o Inter e o CSA. Também temos um grande time, com grandes nomes, e vamos para ganhar. Queremos vencer esse jogo, somar três pontos”, prosseguiu o volante.

Destaque do time sub-20 nesta temporada, Bruno Gomes ganhou oportunidades com o técnico Vanderlei Luxemburgo na equipe principal. Ao fazer um balanço de sua participação, o volante não escondeu a satisfação.

“Muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida. A avaliação que faço é positiva, pois estou dando um grande passo na minha carreira. Venho aprendendo bastante com o professor Vanderlei e os jogadores mais experientes. Quero continuar evoluindo para seguir ajudando o Vasco”, finalizou.