Bruno Gomes reconhece deslize do Vasco, mas garante: ‘Estamos vivos pelo acesso’

O empate por 2 a 2 contra o Náutico, em Recife, neste domingo pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, teve gosto amargo para o Vasco, já que saiu vencendo por 2 a 0. Após o jogo, o volante Bruno Gomes reconheceu que o time carioca não fez a sua melhor partida, mas acredita que o Vasco segue vivo na briga pelo acesso.

“Jogar contra o Náutico não é fácil. Tivemos a vantagem e era para termos saído com a vitória, sabemos disso. Não foi o nosso melhor jogo, mas acredito que o empate não foi um mau resultado. Continuamos vivos na luta pelo acesso”, analisou Bruno Gomes.

O Vasco aproveitou duas falhas na saída de bola do Náutico no primeiro tempo e fez 2 a 0 em menos de 20 minutos. Não conseguiu, porém, manter o ritmo, principalmente no segundo tempo, quando Nenê recebeu marcação especial.

Com 47 pontos, o time cruzmaltino aparece em sétimo lugar, a cinco pontos do Goiás, que fecha o G-4 com 52. Na sexta-feira, às 21h30, recebe o CSA em São Januário, no Rio de Janeiro.

Fernando Diniz terá uma grande dor de cabeça para o próximo compromisso, pois não contará com seu principal jogador no momento: Nenê, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão.

