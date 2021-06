Bruno Gomes pede desculpas à torcida vascaína: ‘Não foi isso que sempre sonhei fazer por esse time’ Após expulsão aos cinco minutos, volante saiu chorando de campo e usou sua rede social para pedir desculpas. Essa foi a quarta expulsão do volante na carreira a segunda seguida

No duelo contra o Goiás, Bruno Gomes, do Vasco, voltava de suspensão após ter sido expulso contra o Cruzeiro Porém, com apenas cinco minutos de jogo, o volante tomou dois amarelos e novamente dificultou a equipe. Com apenas 20 anos, esse foi o quarto cartão vermelho do jogador na carreira, o segundo seguido na Série B do Brasileirão.

– Desculpa a todos. Não foi o que sempre sonhei fazer por esse time – disse Bruno Gomes nos stories de seu perfil oficial no Instagram.

Com o revés, o Cruz-Maltino segue com 10 pontos e caiu para a oitava colocação da competição nacional. Na próxima rodada, o time terá diversos desfalques. Além de Juninho e Bruno Gomes, expulsos, Léo Jabá, Morato e Matías Galarza tomaram o terceiro cartão amarelo e não poderão entrar em campo.

O Vasco volta a campo diante do Confiança (SE), em São Januário, no sábado, às 16h30. A partida é válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

(Reprodução/Instagram Bruno Gomes)

