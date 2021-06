Bruno Gagliasso se posiciona após vídeo de Juliana Paes: ‘Do outro lado do muro’

Após a atriz Juliana Paes publicar um vídeo em seu Instagram dizendo que não se sente representada por ninguém no cenário político, Bruno Gagliasso se posicionou em suas redes compartilhando uma publicação que diz que pessoas que se dizem “nem de esquerda nem de direita” são, na verdade, de direita.

A publicação compartilhada por Gagliasso em seus stories no Instagram é do perfil “Barbie Fascista”. Na sequência, ele repostou outra imagem, do perfil “Seremos Resistência”, que diz: “Gente, quem não tá falando, não é porque tá em cima do muro. É porque tá do outro lado do muro mesmo, o lado que dá vergonha de tá. Por isso silencia”.

Após ter saído em defesa da médica Nise Yamaguchi, que defende o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid-19 e que prestou depoimento à CPI da Covid no Senado na terça-feira (1º), a atriz foi alvo de críticas nas redes sociais e acabou fazendo um vídeo se defendendo.

“Tenho críticas severas a este que nos governa, mas tampouco quero que a oposição que está presente no momento assuma o governo. Eu estou em um ambiente em que não me sinto representada por ninguém. “Eu não admito ser colocada em nenhum desses dois polos. Não quero contribuir para essa polarização doentia. Não nesse momento obscuro, onde o ódio reverbera mais. Ou você é isso ou é aquilo. Isso não existe. Somos múltiplos”, disse Juliana Paes.

