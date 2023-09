Bruno Gagliasso se declara para Giovanna Ewbank: ‘Você me faz feliz’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 8:18 Compartilhe

Giovanna Ewbank foi a aniversariante de quinta-feira, 14, completando 37 anos. Para celebrar a data, Bruno Gagliasso, marido da apresentadora, se declarou publicamente para ela.

No Instagram, o ator compartilhou imagens de alguns momentos do casal a sós e com os filhos. Na legenda, ele destacou seus sentimentos pela mulher, a quem se referiu como o grande amor de sua vida.

“Caminhando juntos… Quando penso em você, o que me vem à cabeça é FELICIDADE. VOCÊ me faz feliz! Eu tenho certeza que você é o grande amor da minha vida e é com você que vou sempre olhar o horizonte. Parabéns! Te amo”, escreveu Bruno.

“Te amo muito, meu amor, minha cura”, respondeu Giovanna. O casal está junto há 13 anos e tem três filhos, Titi, Bless e Zyan.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Gagliasso (@brunogagliasso)

