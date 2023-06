Bruno Gagliasso renova o visual e arranca suspiros da esposa, Giovanna Ewbank

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/06/2023 - 20:16 Compartilhe

O ator e apresentador Bruno Gagliasso, 41 anos, promoveu uma up no visual e está com a aparência renovada!

O galã compartilhou a novidade nas redes sociais, nesta segunda-feira (19), e arrancou suspiros das fãs, sobretudo da esposa, a também atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 36.

“Tirei a barba, e aí?!”, quis saber ele a opinião dos seguidores no instagram, recebendo muitos comentários.

“Lindooo, meu gato”, derreteu-se Ewbank.

“Voltou aos 25, com certeza. Belíssimo”, declarou uma seguidora. “Um jovem de 20 anos. Aprovado”, opinou outra.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank estão casados desde 2010 e têm três filhos: Títi, de 9 anos; Bless, 7, e Zyan, 2.

Confira a publicação de Bruno Gagliasso no Instagram:

