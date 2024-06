Bruno Gagliasso relembra que beijo gay foi cortado de ‘América’: ‘Bem frustrado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2024 - 21:42 Para compartilhar:

O ator Bruno Gagliasso recentemente expôs que uma cena de beijo entre dois homens foi cortada da novela “América” (2005). Na trama, o personagem de Gagliasso, Júnior, se apaixona por Zeca (Erom Cordeiro) — e, para o último capítulo, a autora Gloria Perez teria determinado um beijo entre o casal. Apesar disso, o registro foi deletado, de acordo com o marido de Giovanna Ewbank.

“Quase vinte anos atrás (sim, meus amigos, 20 anos…) eu estava vivendo o Junior em ‘América’ e rolou toda a expectativa do tal ‘beijo gay’. Toda novela com personagens LGBTQIA+ tinha essa expectativa. Será que agora vai? E nunca ia… A tal ‘cena do beijo’ foi a minha última naquela novela. Gravamos a cena, ficou bem bonita e eu tinha certeza que finalmente iria rolar”, começou o ator, em post feito no Instagram.

“No último capítulo, Zeca e Junior em clima de romance, trilha sonora e… CORTA! Pois é… a cena NUNCA foi ao ar. Mesmo gravada, editada, tudo certinho… Nada do tal beijo. Fiquei muito pistola naquela época”, expôs Bruno.

Na sequência, o ator ainda relatou que tinha esperanças de ver a cena na reprise da novela, que foi transmitida pelo canal Viva em 2023. “Grande engano. Foi aí que eu descobri que DELETARAM a cena. Não existe nada no arquivo. Como se isso nunca tivesse existido. Falei com um mundo de gente pra ver se conseguiria recuperar, mas nada. Quando lembro disso, ainda fico bem frustrado”, desabafou Bruno, que ainda destacou a importância da representatividade para o público LGBTQIA+.

Vale lembrar que a primeira cena de beijo homoafetivo só foi exibida na televisão aberta seis anos depois, em “Amor e Revolução”, do SBT, e protagonizada por Luciana Vendramini e Giselle Tigre.

