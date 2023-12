Bruno Gagliasso reage à ‘trollagem’ de Ivete com Gio Ewbank: ‘Susto da porr*’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/12/2023 - 8:31 Para compartilhar:

Ivete Sangalo foi a convidada do ‘Quem Pode, Pod’, comandado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Sempre bem humorada, a cantora aproveitou a participação no programa para brincar com Gio, esposa de Bruno Gagliasso. Veveta fez uma “revelação” de que já viveu um affair com o ator por seis meses, e que ninguém sabia. No entanto, tudo não passou de uma brincadeira da cantora baiana.

Parte envolvida indiretamente na trollagem, Bruno Gagliasso reagiu à brincadeira de Ivete no Instagram: “Muito atriz kkkkk. Arrasaram!!! kkkkkk tomei um susto da porra”, escreveu ele.

Giovanna, por sua vez, se declarou para Ivete e disse ainda não ter superado a brincadeira: “Sim, ela é demais!!! E quem assistiu ao podcast inteiro e não só esse corte percebe o quão maravilhosa, divertida, inteligente, poderosa e potente é Ivete Sangalo. Por isso que ela é a maioralll! ELA É ATRIIIIZZZ! Quem Pode, Pod fazer o que? Trollar a apresentadora HAHAHAHAHAH Não, gente, eu até agora não superei esse romance fake entre Ivete e Bruno!!”.

“Tava entre querer matar o Bruno por nunca ter me contado e dar um beijo nele por ter pego uma das mulheres mais incríveis desse Brasil!”, completou.

Assista ao vídeo com a brincadeira de Ivete abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Léo Fuchs (@leo_fuchs)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias