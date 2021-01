Bruno Gagliasso pede o impeachment de Bolsonaro: ”Chega desse pesadelo”

Bruno Gagliasso se revoltou com a falta de oxigênio que assolou Manaus na última quinta-feira (14) e atacou o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nas redes sociais.

Em seu perfil no Twitter, o ator pediu o impeachment do Chefe de estado. “Cadê o impeachment do presidente da república incapaz de cuidar do seu povo? Chega desse pesadelo”, escreveu ele no micro blog.

Com o intuito de ajudar o Amazonas, Gagliasso, Luciano Huck, Gusttavo Lima, Whindersson Nunes, Tatá Werneck, entre outros famosos criam uma campanha de doação de cilindros de oxigênio.

