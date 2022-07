Bruno Gagliasso nega boato de affair com Bruno De Luca

Bruno Gagliasso contou que virou alvo de um rumor no início de seu relacionamento com Giovanna Ewbank, em 2009. De acordo com o ator, uma amiga dela contou que ele vivia um affair com Bruno De Luca.

“Um pseudoamiga da Giovanna inventou, quando a gente estava começando [a se envolver], falou para tomar muito cuidado comigo porque, na verdade, eu estava tendo um caso com o Bruno De Luca”, disse ao Quem Pode, Pod.

De acordo com a apresentadora, ela chegou a questioná-lo sobre o assunto. “Quando comecei a sair com o Bruno perguntei se ele tinha um caso com o Bruno De Luca”, contou Giovanna. “Eu acreditava muito nas coisas que me contavam até eu começar a ser o centro das fakes news”, disse.

O assunto surgiu depois que Gagliasso afirmou nunca ter se relacionado com homens, nem mesmo quando participou de ménages. “Já fiz com duas mulheres. E também já fiz com homem e uma mulher, mas não fiquei com o homem”, contou.