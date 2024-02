Bruno Gagliasso ironiza Deniziane e Matteus, do ‘BBB24’, ao fazer a barba: ‘Não contem para Giovanna’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/02/2024 - 20:39 Para compartilhar:

Bruno Gagliasso resolveu brincar com o episódio do fim do romance entre Matteus e Deniziane, confinados na casa do “BBB24” (TV Globo), que aconteceu nesta semana após o brother remover barba e bigode.

O caso ganhou as redes sociais e internautas apontaram que a sister perdeu o encanto por seu affair após a mudança de visual.

Nesta sexta-feira, 16, o ator usou seu perfil no X, antigo Twitter, para compartilhar um clique com a barba feita, ironizando a situação vivida na casa mais vigiada do Brasil.

“Não contem pra Giovanna que eu fiz isso. Tô com medo de acontecer comigo o que rolou com o Matteus Alegrete”, brincou ele, se referindo a sua esposa, a apresentadora Giovanna Ewbank.

Os internautas reagiram elogiando a ‘coragem’ do artista, comparando-o a personagens que ele fez em novelas.

“O cara tira a barba e fica mais bonito”, disse um internauta. “Lindo, com certeza ela gosta”, escreveu outra. “Tá a cara do Tarso, de ‘Caminho das Índias’” lembrou outra usuária do microblog. “Tá com a skin do personagem que tá passando em ‘Paraiso Tropical’”, disse outro, apontando a novela que está atualmente em reprise na Globo.

Tá a cara do Tarso de Caminho das Índias — lelis ★ especialista em palpite 🌌 (@lelistillia) February 16, 2024

