Bruno Gagliasso ganha presente inusitado da esposa, Giovanna Ewbank: ‘Melhor que já ganhei na vida’

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank, 36 anos, surpreendeu o marido, o também ator Bruno Gagliasso, 41, com um presente nada convencional. Um, não. Dois!

Nesta terça-feira (27), ele usou a sua conta no Instagram para compartilhar a novidade: dois cavalos ainda potrinhos foram resgatados.

Os animais foram levados para o campo de futebol da casa da família, no Rio de Janeiro. Porém, segundo eles, os quadrúpedes logo devem ir para o Rancho da Montanha, uma propriedade no interior do estado.

“Melhor presente que eu já ganhei na vida da @gioewbank junto com a @garranimal! Dois cavalos bebês, Jack Bauer e Dante Brasil, novos integrantes do Rancho da Montanha”, escreveu ele na legenda de um vídeo publicado no Feed em que ele mostra o momento que acolhe os animais.

Aos seguidores, o ator fez questão de detalhar quais eram as condições dos animais antes do resgate.

“Os pais morreram. Eles estavam na rua. A mãe do menorzinho puxava carroça… eles estão aqui em casa até quarta-feira, e a gente vai levá-los para o rancho”, declarou o artista no vídeo.

