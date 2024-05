Bruno Gagliasso explica emagrecimento radical: ‘Foram 24 quilos’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/05/2024 - 8:58 Para compartilhar:

Bruno Gagliasso passou por uma mudança radical no visual. Além de raspar o cabelo e as sobrancelhas, o ator emagreceu mais de 20 quilos, fato que chamou a atenção do público. No Instagram, na quarta-feira, 1º, ele foi questionado sobre e esclareceu a situação.

+ Bruno Gagliasso revela ter sido agredido e furtado por idoso: ‘Fiquei sem reação’

“Filme, meu Deus do céu! Cinema, personagem, por isso, mas agora já até engordei um pouquinho. Estou com 70 [quilos], cheguei em 64 kg. Perdi muito! Ao todo, foram 24 kg, 14 kg filmando e 10 kg antes”, contou Bruno.

A mudança em questão faz parte de um novo trabalho do ator. Bruno interpretará Fernando Varella, irmão com câncer do médico Drauzio Varella, no filme “Por Um Fio”.