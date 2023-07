Bruno Gagliasso e Oskar Metsavaht participam de evento sobre inovação e sustentabilidade em SP

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2023 - 19:27 Compartilhe

Na próxima terça-feira, 1º de agosto, acontece em São Paulo no AYA Hub o evento Future Challenges Summit: Brazil-Saudi Arabia. Trata-se de um encontro exclusivo, organizado pela Sete Partners e Cidade Matarazzo, e coordenado pelo Head de Investimentos do Ministério de Investimentos da Arábia Saudita, Abdulrahman T. Bakir.

O encontro reunirá líderes visionários e criadores de tendências dos setores de inovação, sustentabilidade, energia renovável e tecnologia para apresentar o Brasil para Arábia Saudita. A ideia é mostrar que o Brasil tem uma série de atrativos, inclusive seu recente movimento em prol da sustentabilidade e que pode se tornar uma grande referência mundial.

Um dos grandes destaques do Summit é o painel setorial de sustentabilidade, com moderação de Bruno Gagliasso (ator e empresário) e participação de Oskar Metsavaht (Fundador da Osklen e do Instituto-e), Luis Justo (CEO do Rock in Rio – Live Nation), Adriana Feffer (Diretora do Amazonia Care) e João Marcello Gomes Pinto (Co-Fundador da Pachamama Investimentos). Bruno acredita que a economia verde vai mudar o mundo e, junto com o empresário João Marcello, criou a Pachamama Trading, uma joint venture desenvolvida com a greentech BMV (Brasil Mata Viva), para comercializar unidades de crédito de sustentabilidade.

Oskar Metsavaht, artista, designer, ambientalista e ativista é uma das principais personalidades do Brasil. Ele transita entre diversas áreas e é reconhecido como um visionário por defender e aplicar práticas socioambientais desde os tempos em que essas causas e valores ainda não estavam em voga. Oskar é fundador e diretor de criação e estilo da Osklen, precursor do conceito que prima pela fusão entre ética e estética e preconizador da moda consciente. É comprometido com a filosofia ASAP (As sustainable as possible, as soon as possible), que traz a urgência de agir da maneira mais sustentável possível no nosso dia a dia, em um chamamento para a adoção de melhores práticas de impacto social e ambiental na indústria da moda. Como fundador e presidente do Instituto-E, faz com que a OSCIP atue como um hub aplicando conceitos e práticas de Sustainable Design Thinking para promover um desenvolvimento humano mais sustentável por meio de projetos socioambientais.

“Sustentabilidade é a base para termos um planeta muito melhor”, diz Oskar Metsavaht, que também é embaixador da Boa Vontade da UNESCO para Sustentabilidade e para a Década do Oceano.

Além de reunir uma série de painéis sobre negócios, energias renováveis e novas tecnologias, o evento contará ainda com participação de Alexandre Allard, que apresentará o case da Cidade Matarazzo como referência em sustentabilidade urbana.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias