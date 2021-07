Bruno Gagliasso deseja morar em um rancho quando voltar para o Brasil

Bruno Gagliasso, que mora em Lisboa, Portugal, com a família disse, nas redes sociais, que pretende morar em um rancho quando voltar ao Brasil.

A esposa do ator, Giovanna Ewbank, e os três filhos do casal, Titi, Bless e Zyan, se mudaram para o país europeu porque Bruno está gravando uma série em Madri, na Espanha.

“A minha ideia é se muda pro rancho da montanha, é u lugar que tenho muito carinho. Amo aquele lugar. Só preciso convencer a Giovanna”, disse o ator para os seguidores.

Bruno disse também que vai estar no Brasil durante as eleições de 2022. “Não perco por nada. Deixo de fazer qualquer coisa para estar nesse momento no Brasil, pra ir votar e apertar o botão. Aliás, todo mundo deveria fazer isso, hein? E consciente”, afirmou o ator.

