Bruno Gagliasso constrói segunda pousada em Fernando de Noronha

Bruno Gagliasso, de 37 anos, além de ser um conceituado ator, ele também é um grande empresário de sucesso. Gagliasso, que já é sócio proprietário da pousada Maria Bonita, em Fernando de Noronha, está construindo um novo e luxuoso empreendimento na famosa ilha, que sempre conta com a presença de diversas celebridades.

Vote:

As 50 mais sexy de 2020

Os 50 mais sexy 2020

Ontem (27), Bruno compartilhou em sua rede social uma visita às obras de sua nova aquisição, que já ganhou o nome de Maria Flor. Nos Stories , do Instagram, Gagliasso exibiu a estrutura e apareceu ainda brincando com os trabalhadores e ainda deu uma prévia da vista belíssima para o mar e o Morro do Pico.

“Em abril/maio, a gente inaugura a Pousada Maria Flor Noronha, e está ficando lindona demais! Visitando a obra”, escreveu na legenda da foto.

Além das pousadas, o ator tem outros patrimônio como um restaurante de comida Italiana, Salão de Beleza, Academia de Crossfit , hamburgueria e por ai vai.

Confira a publicação onde Bruno Gagliasso aparece com os mestres de obras de sua nova pousada: