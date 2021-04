Bruno Funchal anuncia mais 2 mudanças em cargos do Tesouro Nacional

O secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, que está de saída do cargo para assumir a secretaria especial de Fazenda do Ministério da Economia, anunciou nesta quinta-feira, 29, mais duas mudanças na Pasta. O atual subsecretário da Dívida Pública, José Franco, seguirá para cargo de Especialista em Dívida Sênior no Banco Mundial. Em seu lugar, assume Otávio Ladeira, que hoje é secretário-adjunto do Tesouro Nacional.

Em entrevista para divulgar os dados do Governo Central de março, Funchal comentou ainda a indicação de Jeferson Bittencourt para o cargo de secretário do Tesouro, anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, na terça-feira.

“Tenho certeza que Jefferson Bittencourt vai tocar muito bem o Tesouro Nacional”, declarou Funchal.

Franco é subsecretário da Dívida Pública desde 2015. Antes, era coordenador geral de Operações da Dívida Pública.

Otavio Ladeira de Medeiros é servidor de carreira e foi secretário do Tesouro entre dezembro e maio de 2016.

