Bruno Fuchs, do Internacional, garante vaga na final de torneio de futebol online

Bruno Fuchs, do Internacional, garantiu a sua vaga na final do torneio “FC: Futebol de Casa”, que acontece neste sábado. A competição de Pro Evolution Soccer (PES), com transmissão ao vivo pelos canais SporTV, agora reúne craques de seis equipes brasileiras para a fase classificatória nesta quinta-feira. O vencedor terá de enfrentar o zagueiro da equipe gaúcha para levar o título do torneio virtual.

O Grupo A será formado por Luiz Otávio, do Ceará, Pablo, do São Paulo, e o volante Richard, do Corinthians. Já o time B conta com o meia Everton Ribeiro, do Flamengo, o zagueiro Rafael Vaz, do Goiás, e o volante Caio Alexandre, do Botafogo. Os confrontos são de 15 minutos e, na fase classificatória, todos jogam contra os jogadores da sua equipe. Os dois mais bem colocados avançam às semifinais.

Nesta quinta-feira, Pablo e Richard fazem a primeira partida do dia e, na sexta-feira, Everton Ribeiro enfrenta Caio Henrique.

“Os jogadores estão com um espírito bacana nas resenhas e a provocação é sempre sadia, o que mostra que estão se divertindo. A receptividade do público também tem sido muito boa. Recebo mensagens de pessoas dizendo que estavam torcendo como se fosse o próprio time em campo. Neste momento de pandemia, o ‘FC: Futebol de Casa’ surgiu exatamente para ser essa alternativa, para matar a saudade do futebol”, diz Everaldo Marques, que comanda as transmissões do torneio.