Bruno Fratus e Etiene Medeiros conquistam ouro em torneio na Itália

A natação brasileira se destacou nesta sexta-feira no Troféu Sette Colli, na Itália. Os representantes do País conquistaram duas medalhas de ouro, com Bruno Fratus e Etiene Medeiros, e um bronze, com João Gomes Junior, além de ter quebrado um recorde sul-americano com Jheniffer Conceição.

A vitória de Etiene veio nos 50m costas, com a marca de 27s64. A australiana Holly Barratt foi quem mais se aproximou da brasileira, com 28s00. E o terceiro lugar ficou com a italiana Silvia Scalia, com 28s11. Kira Toussaint, da Holanda, havia vencido a prova, mas foi desclassificada por ultrapassar o limite dos 15 metros de nado submerso. Depois, Etiene disputou os 50m livre, mas ficou fora do pódio, na quinta posição.

Fratus triunfou nos 50 metros livre ao cravar a marca de 21s42. O francês Florent Manadaou, campeão olímpico em 2012, faturou a prata com 21s72, sendo seguido pelo norte-americano Michael Andrew, com o tempo de21s94.

Já João Gomes fez a marca de 59s61 para ser o terceiro colocado nos 100m peito. Ele ficou atrás do britânico Adam Peaty, que levou o ouro, e do italiano Nicolo Martinenghi. Já o também brasileiro Felipe Lima foi o sexto colocado.

Também nos 100m peito, na versão feminina, Jheniffer Conceição não conseguiu ir ao pódio, sendo a quarta colocada. Mas quebrou o recorde sul-americano da brasileira Tatiane Sakemi, que vigorava desde 2009 em 0s03 ao cravar 1min07s64.