Bruno Fratus critica atletas do futebol por não usarem agasalhos do Time Brasil: ‘Alienados e Desconexos’ Jogadores da seleção olímpica subiram ao pódio para receber a medalha de ouro sem a peça de roupa e foram cobrados também pelo Comitê Olímpico Brasileiro

A postura da seleção olímpica de futebol na cerimônia de premiação da medalha de ouro segue rendendo polêmica. No último sábado, ao subir ao pódio, os jogadores não utilizaram o agasalho do Time Brasil, o que gerou inúmeras críticas. Uma delas foi do nadador Bruno Fratus, medalhista de bronze nos 50m livre.

– A mensagem foi clara: não fazem parte do time e não fazem questão. Também estão completamente desconexos e alienados as consequências que isso pode gerar a inúmeros atletas que não são milionários como eles – escreveu o nadador nas redes sociais.

Mais cedo, o COB também repudiou o ato dos jogadores da seleção brasileira:



“O Comitê Olímpico do Brasil repudia a atitude da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e dos jogadores da seleção de futebol durante a cerimônia de premiação do torneio masculino.

No momento, as energias do Comitê estão totalmente voltadas para a manutenção dos trabalhos que resultaram na melhor participação brasileira na História das Olimpíadas.

Por este motivo, apenas após o encerramento dos Jogos o COB tornará públicas as medidas que serão tomadas para preservar os direitos do Movimento Olímpico, dos demais atletas e dos nossos patrocinadores”.

