Bruno Fernandes comanda vitória tranquila do Manchester United na casa do Leicester no Inglês

O Manchester United não tem pretensões no Campeonato Inglês. Mas sabe que a competição serve para animá-lo para a disputa das quartas de final da Liga Europa. Neste domingo, comandado por apresentação de gala do português Bruno Fernandes, vitória por 3 a 0 na casa do Leicester que acaba com qualquer risco de brigar contra a queda.

A vitória firme também afasta o fantasma de queda sobre o técnico Rubén Amorim. Ao menos temporariamente. O United sobe para a 13ª colocação, ultrapassando o Tottenham, e abre 20 pontos (37 diante de 17 do Ipswich) para a temível zona de rebaixamento que já o assombrou ao longo do Inglês.

Empolgado com a vaga nas quartas de final da Liga Europa, o United entrou “mais leve” em campo e viu Bruno Fernandes, seu herói contra a Real Sociedad (fez um hat trick nos 4 a 1 em Old Trafford) dar lindo lançamento para Hojlund arrancar e bater no canto para abrir 1 a 0.

O Barcelona voltou com tudo do intervalo e disposto a confirmar logo o resultado. Com 12 minutos, Garnacho estava celebrando o segundo gol. Mas o VAR anulou. O argentino não se intimidou e, aos 22 minutos, fez um válido, celebrando ao melhor estilo Cristiano Ronaldo, com o famoso “eu estou aqui.”

O Leicester, entregue em campo, ainda permitiu nova bola na rede dos visitantes. Com o “cara” da equipe vermelha. Fazendo temporada acima da média, Bruno Fernandes definiu ao anotar seu 16º gol na temporada em bela batida da entrada da área. São outras 15 assistências do português.