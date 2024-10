Bruno Fagundes anuncia fim do namoro com Igor Fernandez

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 8:02 Para compartilhar:

Bruno Fagundes, filho do ator Antônio Fagundes, revelou que ele e Igor Fernandez não estão mais juntos. O ator disse que a relação chegou ao fim em abril deste ano, ao abrir caixinha de perguntas e respostas com seus seguidores.

O artista confirmou a separação e esclareceu os rumores sobre a situação.

“Eu e Igor não estamos mais juntos desde abril deste ano. Seguimos como grandes amigos, com muito amor e respeito um pelo outro”, afirmou Bruno, que assumiu o romance com Igor no início de 2023, em seu perfil no Instagram.

Apesar do término, a amizade entre os dois continua forte. Embora não tenha dado detalhes de como os dois teriam rompido, Fagundes garantiu que continua amigo do ex e que eles seguirão caminhos diferentes.

Em maio, Fernandez fez uma tocante declaração de aniversário para o ex-namorado. “O Bruno humano é de uma beleza inexplicável. É forte, magnético, e um universo de coisas maravilhosas”, declarou na homenagem.

Igor também descreveu o impacto de Bruno em sua vida: “Não dá para sair ileso da avalanche Bruno Fagundes. Eu sou para sempre seu fã e cuidador dos teus caminhos”, completou.