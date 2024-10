Bruno Engler (PL) vota em Belo Horizonte (MG) e diz estar “esperançoso”

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/10/2024 - 10:10 Para compartilhar:

O candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, votou por volta das 9h50 neste domingo de segundo turno das eleições municipais. Pouco antes de votar, Engler afirmou que está esperançoso com as eleições. “Todos os institutos de pesquisa apontam nosso crescimento, nos colocam em empate técnico”, disse, complementando que “é importante lembrar que todos os institutos, praticamente, erraram”, destacado que teve mais votos do foi apurado pelos institutos nas pesquisas.

O candidato afirmou, ainda, que Belo Horizonte tem duas opções de voto. “O voto da comodidade, da mediocridade, de continuar com o serviço que aí está. E o voto da esperança, da mudança, de uma gestão muito melhor, sem politicagem, sem corrupção, que de fato entregue o serviço que Belo Horizonte precisa e merece. Eu não tenho dúvidas que a minha plataforma, juntamente da coronel Claudia candidata à vice-prefeitura de BH na chapa de Engler é o melhor para a nossa cidade, e acreditamos que teremos resultado muito bom para BH ao final desta eleição.”