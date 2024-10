Bruno Engler e Fuad Noman votam em BH; atual prefeito aparece à frente nas pesquisas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/10/2024 - 10:11 Para compartilhar:

Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) posaram para fotos nas cabines de votação em colégios eleitorais de Belo Horizonte, Minas Gerais, na manhã deste domingo, 27.

Os candidatos à prefeitura da capital mineira concorrem ao segundo turno das eleições municipais de 2024.

A pesquisa Datafolha divulgada no sábado, 26, mostra o candidato Fuad Noman com 53%, e Bruno Engler (PL), com 47%. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Para calcular os votos válidos, o Datafolha exclui da amostra os votos brancos e os nulos.