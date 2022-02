Bruno, Elizângela e Theo becker: Veja famosos que são contra a vacina da Covid-19

A vacina contra o novo coronavírus, que foi algo tão esperado para diminuir o número de mortes durante a pandemia, foi bem vista pela maioria das pessoas, mas nem todas, como alguns famosos que vieram a público se posicionarem contra o imunizante. Nomes como o cantor Bruno, da dupla com Marrone, o ator Dado Dolabella, entre outros, não acreditam 100% na eficácia da vacinação.

Separamos 5 personalidades que se mostram ser antivacina. Confira abaixo!

Antonia Fontenelle: Apoiadora de Jair Bolsonaro (PL), a apresentadora mostrou estar alinhada à postura do presidente do Brasil quando o assunto é vacinação contra a Covid-19. Em uma live em seu canal no Youtube, Fontenelle revelou aos internautas que não tomou nenhuma dose da vacina.

“Essa leva de gripe que teve e que eles deram o nome de variante Ômicron, todo mundo que eu conheço pegou. Eu peguei. Peguei pela terceira vez, tive a Covid-19 pela terceira vez. Uma tosse e dores de cabeça nos dois primeiros dias e depois passou. A mais leve de todas das ‘gripes’. Todo mundo pegou pela terceira vez uma gripe. Eu não tomei nenhuma dose e não tenho planos de tomar tão cedo. Não estou aconselhando ninguém a não tomar. Estou falando de mim”, disse.

Bruno, da dupla com Marrone: Ao fazer um show na cidade de Goiânia, em Goiás, no começo do mês de fereveiro, o cantor falou sobre a vacinação contra o novo coronavírus. Em um determinado momento da apresentação, ele disse: ‘toma a vacina quem quer’.

“Toma a vacina quem quiser, vai para p… A gente não é gado para estar em curral. Você toma uma dose, duas, agora três doses”, disparou Bruno na ocasião.

Dado Dolabella: O ator gerou polêmica ao afirmar em suas redes sociais que não vai se vacinar contra a Covid. “Eu não pretendo tomar nenhuma dessas vacinas. Vou esperar a vacina sem testes em animais. Um corpo alcalino e saudável não é um agente transmissor”, disse Dado.

Ele ainda criticou o consumo de carne e citou um suposto estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que o coronavírus foi transmitido aos humanos através do consumo de carne suína. O ator disse que esta informação, que não foi confirmada pelo organismo, não foi divulgada por pressão de produtores rurais.

Elizangela: A atriz, que ficou internada por quatro dias no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim (RJ), por causa de complicações do novo coronavírus, confirmou o fato de não ter recebido nenhuma dose da vacina contra a doença.

Segundo a Prefeitura do município, no ato da internação, Elizangela informou que não foi imunizada contra o coronavírus. A Prefeitura também disse, na ocasião, que a artista precisou de atendimento de urgência e que seu estado respiratório, era grave devido a sequelas da covid-19.

A veterana, de 67 anos, afirmou que foi internada por causa de uma pneumonia. A declaração foi dada em uma ilve para a jornalista Thony Di Carlo. Elizangela também contou que ainda faz uso de oxigênio por orientação médica mesmo depois da alta hospitalar. A orientação era fazer medicação venosa para um combate mais rápido do problema nos pulmões.

Theo Becker: Em seu perfil no Twitter, o ator contou que estava com uma viagem planejada desde de 2019 para os Estados Unidos, mas não conseguiu embarcar por não estar vacinado.

“Não viajarei mais para os EUA, pois Biden exige passaporte vacinal. Perco o que for, mas não tomo vacina”, escreveu Becker na rede social. “Estávamos combinando essa viagem para os EUA desde 2019. Minha esposa tomou duas doses e eu não. Resultado: instabilidade no casamento e boa viagem para ela. Isso deve estar acontecendo muito por aí”, completou.

A IstoÉ reforça a importância da vacinação contra a Covid-19 que, segundo dados dos profissionais da saúde, o imunizante tem cada vez mais salvado vidas. Vale lembrar que a doença já matou mais de 600 mil pessoas no Brasil desde 2020.

