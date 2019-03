Bruno deixa Marrone em saia justa no Domingão do Faustão

Bruno e Marrone foram convidados do programa Domingão do Faustão desse domingo (10), e que acabou contando com um momento de ‘saia justa’ envolvendo a dupla sertaneja, tudo por conta de uma declaração de Bruno.

O cantor falou sobre o motivo de Marrone estar solteiro. “Quando ele estava casado, levava vida de solteiro, por isso não dava certo”, disparou, deixando o parceiro constrangido. Rapidamente, Faustão mudou de assunto, tentando driblar a situação chata.

Antes disso, no entanto, Marrone havia dito que passou o carnaval acompanhado. “Estou há cinco anos solteiro, procurando uma doida por aí. Passei o carnaval bem, acompanhado”, afirmou.

Marrone foi casado com Natalia Portes, em relação que chegou ao fim em 2014. Eles ficaram juntos por três anos e tiveram uma filha, Mell. Na época, surgiram notícias de que o sertanejo teria flagrado uma traição da mulher. Porém,a a história é negada pelos dois.