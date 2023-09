Bruno De Luca diz que só soube do acidente com Kayky Brito no dia seguinte

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2023 - 20:48 Compartilhe

Bruno De Luca, 41 anos, prestou depoimento à Polícia Civil do RJ, nesta quarta-feira (6), e confirmou ter visto o atropelamento na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital.

Porém, o apresentador disse que somente tomou conhecimento de que a vítima era Kayky Brito no dia seguinte. As informações são do portal g1.

Em depoimento na 16ª DP, o apresentador explicou que viajou para São Paulo para assistir ao festival The Town e, de lá, tentou contato com o amigo.

Através da irmã de Kayky, a também atriz Sthefany Brito, De Luca tomou conhecimento de que o amigo estava internado em estado grave e, então, ele voltou para o Rio de Janeiro.

Bruno contou que os dois estavam em sua casa debatendo sobre uma peça que pretendiam fazer juntos quando, por volta das 22h, resolveram ir até o quiosque para beber.

Para chegar até o local, eles usaram o carro de Bruno, que ficou estacionado em frente ao quiosque, do outro lado da avenida. Os dois teriam combinado de voltar para casa de carro por aplicativo, já que foram beber.

Ainda segundo relatou De Luca, era pouco antes da meia-noite quando Kayky se despediu e virou as costas. Apesar de não entender, ele disse que viu que o amigo foi até o carro.

Momento do acidente

Bruno De Luca disse que ouviu um barulho de impacto no momento que aconteceu o acidente, mas não o som de frenagem. O apresentador disse que chegou a ver uma pessoa arremessada para o alto e, assustado, colocou a mão na cabeça, entrando em desespero.

De Luca afirmou, ainda, saber como ele mesmo chegou em casa, mas disse que o carro ficou no local, além de ter afirmado que Kayky não estava bêbado.

O apresentador contou que chegou a mandar mensagem para Kayky comentando sobre o acidente, já que acreditava que o ator também teria visto o atropelamento.

