Bruno César diz que tirou ‘peso das costas’ com gol e minimiza cobrança no Vasco

Principal reforço do Vasco para esta temporada, Bruno César “tirou um peso das costas” na última quarta-feira, como ele mesmo definiu. O experiente meia marcou seu primeiro gol com a camisa do clube cruzmaltino no triunfo por 2 a 0 sobre o Resende, pela Taça Rio.

“Acho que ficava um sentimento de dúvida sobre quando ia sair o primeiro gol, e agora tirei um peso das costas. Estava trabalhando para isso, mas o importante foi o Vasco vencer. Ainda bem que saiu antes do Brasileiro, que tem mais responsabilidade”, declarou o jogador nesta quinta-feira.

Com apenas uma derrota na temporada até o momento, o Vasco venceu a Taça Guanabara e segue vivo na Copa do Brasil. A campanha é surpreendente, após o fim de ano sofrido em 2018, mas nem isso tem acalmado a torcida. Afinal, o técnico Alberto Valentim e alguns jogadores do elenco chegaram a ser vaiados nas últimas partidas, mesmo em triunfos vascaínos.

“Quando se veste essa camisa, já existe uma cobrança, ainda mais com os jogos que fizemos. Jogar sem cobrança é um pouco chato, o torcedor tem que cobrar. Creio que não é exagerada, mas a gente vinha de 13 jogos sem perder. Jogamos contra Flamengo, Fluminense… O Alberto é um excelente profissional, um dos melhores que eu já tive. Muito inteligente e sabe armar o time”, comentou Bruno César.

A vitória de quarta deixou o Vasco na segunda colocação do Grupo B da Taça Rio, com os mesmos seis pontos do terceiro Volta Redonda, mas vantagem no saldo de gols. No sábado, a equipe terá a difícil tarefa de encarar o Bangu, líder do Grupo C, precisando do triunfo para ir às semifinais do segundo turno.

“A gente sabe que é um jogo difícil e precisamos ganhar. O Bangu vem fazendo um grande campeonato, mas vamos jogar no nosso estádio e diante da torcida. Respeitamos o Bangu, mas entraremos para vencer, pois dependemos desse jogo”, apontou.