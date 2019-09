Bruno Cardoso volta aos palcos após afastamento do Sorriso Maroto

O cantor Bruno Cardoso, voltou a fazer shows com a banda de pagode Sorriso Maroto, sendo uma das grandes atrações do 16º Samba Recife, maior festival de samba do pais, que aconteceu na madrugada deste domingo, em Pernambuco.

Além de Sorriso Maroto, Belo, Thiaguinho, Ferrugem, Dilsinho, Léo Santana, Xande de Pilares, Turma do Pagode, Parangolé, entre outros se apresentaram no evento que teve 12 horas de duração.

Cerca de duas semanas, Bruno Cardoso, voltou a fazer shows, após ser diagnosticado com derrame pleural, popularmente conhecida como água na pleura, e precisou se afastar novamente da banda por cerca de um mês para cuidar da saúde. No ano passado, o cantor ficou seis meses afastado dos palcos para tratar uma infecção no coração.

Após fazer um show dançante, Bruno Cardoso, falou sobre seu estado de saúde. “Está sendo uma fase muito gostosa, muito prazerosa, porque cada vez que tenho a oportunidade de subir ao palco é uma forma de agradecimento. Pra mim tem um sabor muito mais especial, por estar celebrando mais um dia de vida. Então cada momento, cada acordar, pra mim tem um sabor de vitória”, disse Bruno.

Já sobre o atual estado de saúde, Bruno disse que segue com o tratamento. “Do coração, estou numa fase cada vez melhor, ainda não estou 100% curado, mas estou próximo. ainda continuo medicado e fazendo todo o procedimento conforme receitado pelos médicos. Porém, sempre sendo acompanhado e a melhora tem vindo de uma forma muito positiva. Já no caso mais recente que foi de água na pleura, já fiz o procedimento e hoje não tenho mais nenhum tipo de dor ou incomodo. Ainda estou numa fase de pequenos exames, por conta do pós operatório. Tenho me sentido muito bem, já estou liberado e seguindo da forma que sempre fiz”, pontuou o cantor, que hoje não tem nenhuma restrição.