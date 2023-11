Bruno Baptista faz a pole em etapa decisiva da Stock Car em Cascavel

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 15:11 Para compartilhar:

Bruno Baptista vai largar na ponta na 11ª etapa da Stock Car, no Autódromo Internacional Zilmar Beux, em Cascavel (PR), no domingo, dia 26. O piloto da RCM fez a pole neste sábado. É a quarta vez que ele puxa o pelotão na modalidade, e a segunda nesta temporada. O líder Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel) será apenas o 26º. Daniel Serra (Eurofarma) e Julio Campos(Lubrax Podium) fecham o top-3 do grid.

Assim como na última etapa, no Velocitta, as condições climáticas foram um desafio já no classificatório. Chovia em Cascavel antes de os pilotos irem à pista. A direção de prova, contudo,não precisou adiar o começo das voltas, mas a pista molhada prejudicou os primeiros pilotos. Além da questão da aderência dos pneus, a umidade chegou a embaçar vidros dos carros.

Matematicamente, Casagrande era o único com possibilidade de selar a conquista do título ainda em Cascavel. Essas chances já não são mais sustentáveis depois do classificatório deste sábado. Os finalistas, que vão disputar o título na próxima etapa, em Interlagos, serão conhecidos após o encerramento da etapa de Cascavel, quando será aplicado o descarte dos quatro piores resultados de cada piloto, gerando a pontuação que indicará os candidatos definitivos ao título de 2023.

Felipe Baptista(KTF) foi quem teve o melhor desempenho no primeiro grupo do Q1 e manteve na segunda parte. O jovem superou nomes que disputam liderança como Casagrande,Thiago Camilo(Ipiranga Racing), Felipe Fraga (Blau Motorsport) e Rubens Barrichello (Mobil Full Time). Com a entrada do grupo 2 Camilo e Casagrande caíram fora da disputa pela pole.

A pista úmida prejudicou desde o primeiro grupo. Felipe Massa (Lubrax Podium) e Guilherme Salas (KTF) rodaram, mas conseguiram continuar. O pior foi para César Ramos (Ipiranga Racing) , que teve o melhor tempo nos treinos de sexta-feira, mas ficou fora do Q2. O piloto gaúcho rodou e bateu a traseira na barreira de pneus.

No segundo grupo, a chuva teve mais efeitos. Julio Campos (Lubrax Podium), Lucas Khol (Hot Car) e Allam Khodair (Blau Motorsport) rodaram e saíram da pista. A direção de prova encerrou o Q1 com bandeira vermelha. Depois, o grupo 2 teve mais três minutos para tentar melhorar o desempenho e salvar a classificação. A decisão favoreceu quem pôde finalizar o treino, já com a pista mais seca e com melhores tempos. Foi o caso de Campos, que avançou ao Q2.

Houve reclamações de pilotos do grupo 1 e que ficaram fora do Q2, como Felipe Fraga, por o tempo dado para a continuação do classificatório ter sido mais que os 45 segundos faltantes do cronômetro. A medida permitiu que quem voltou para a pista tivesse tempo de aquecer novamente e dar pelo menos uma volta rápida e retomar a disputa.

Avançaram para o Q2 Felipe Baptista, Guilherme Salas, Enzo Elias, Julio Campos, Marcos Gomes, Dudu Barrichello, Ricardo Zonta, Daniel Serra, Lucas Foresti, Gaetano Di Mauro, Felipe Massa, Matías Rossi, Bruno Baptista, Rafael Suzuki e Ricardo Maurício.

Felipe Baptista buscou manter o melhor tempo também na segunda etapa. Julio Campos segurou e ficou satisfeito com o quarto tempo, já que a leve batida ainda no Q1 avariou o carro do veterano. Bruno Bapitsta (RCM) e Rafael Suzuki (Pole Motorsport) seguraram até o final a posição entre os três melhores.

Enzo Elias (Crown Racing), que estreou nesta temporada como piloto regular, chegou pela primeira vez ao Q3. Entre os pilotos que disputam o título, somente Daniel Serra conseguiu avançar na disputa pela pole. Colega de Serra, Ricardo Maurício não teve o mesmo desempenho e ficou pelo caminho. Assim, avançaram Felipe Baptista, Bruno Baptista, Rafael Suzuki, Julio Campos, Enzo Elias e Daniel Serra.

Entre os seis do Q3, apenas Bruno Baptista já havia saído em primeiro em 2023. Felipe Baptista saiu dos boxes apenas quando restavam quatro minutos para zerar o cronômetro. Rafael Suzuki, neste momento, já tentava a volta rápida. A aposta do jovem da KTF, porém, foi prejudicada na saída da curva 6, quando o piloto rodou. Ele ainda voltou para abrir uma volta rápida, mas não foi o suficiente.

Bruno Baptista, com 1m07s461, passou a ser o piloto a ser batido. Serra e Campos ainda tentaram até o final. O piloto da RCM não foi superado e fez a pole para a etapa deste domingo. Enzo Elias não conseguiu repetir o bom desempenho e ficou em sexto.

Grid de largada da 11ª etapa da Stock Car

1º Bruno Baptista

2º Daniel Serra

3º Julio Campos

4º Rafael Suzuki





5º Felipe Baptista

6º Enzo Elias

7º Guilherme Salas

8º Gaetano Di Mauro

9º Ricardo Zonta

10º Marcos Gomes

11º Lucas Foresti

12º Ricardo Maurício

13 Matías Rossi

14º Dudu Barrichello

15º Felipe Massa

16º Denis Navarro





17º Gianluca Petecof

18 Átila Abreu

19º Rubens Barrichello

20º Cacá Bueno

21º Tony Kanaan

22º Felipe Fraga

23º César Ramos

24º Thiago Camilo

25º Rodrigo Baptista

26º Gabriel Casagrande

27º Nelson Piquet Jr

28º Allam Khodair

29º Sergio Jimenez

30° Lucas Khol

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias