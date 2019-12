Bruno Alves mostra confiança no São Paulo para 2020: “Vamos brigar por títulos”

O zagueiro Bruno Alves está otimista com a próxima temporada do São Paulo. O defensor acredita que o time brigará por títulos em 2020. Neste ano, a equipe chegou mais perto de levantar um troféu no Campeonato Paulista, quando perdeu para o Corinthians na final e acabou com o vice.

“Faço um balanço muito positivo do meu ano e estou contente pela evolução. Infelizmente, não conseguimos alcançar alguns objetivos traçados, mas a equipe vai entrar forte em 2020 e certamente vamos brigar por títulos”, afirmou Bruno Alves, em entrevista ao site oficial do clube.

Com 54 jogos, Bruno Alves foi o terceiro jogador do elenco que mais atuou em 2019, superado apenas pelo goleiro Tiago Volpi (60) e pelo lateral-esquerdo Reinaldo (55). Ao todo, o zagueiro soma 99 partidas e vive a expectativa de completar 100 na próxima temporada.

No primeiro semestre deste ano, Bruno Alves integrou a seleção do Campeonato Paulista como um dos melhores zagueiros. Ele ainda renovou o seu contrato até o dia 30 de junho de 2023.

“Espero seguir assim, crescendo sempre, coletivamente e individualmente, em busca de colocar o São Paulo no topo. Será meu quarto ano de clube, o terceiro desde o início. Em 2019, ainda pude renovar o meu contrato, o que me deixou muito satisfeito e ainda mais motivado em seguir fazendo meu melhor”, disse o zagueiro.