Bruno Alves esbraveja contra a arbitragem após eliminação do Grêmio

O Grêmio foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, ao perder nesta quarta-feira, por 1 a 0 (3 a 0 no placar agregado), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Após a partida, o zagueiro Bruno Alves ficou na bronca com a arbitragem de Bráulio da Silva Machado.

O defensor reclamou da falta de critério do árbitro ao marcar pênalti após uma bola tocar no braço de Rodrigo Ely no segundo tempo. Além disso, Bruno Alves elogiou a partida e o nível de competitividade.

“Grande jogo, competitivo. Juiz marcou um pênalti desse. Estragou o jogo. Quando a gente tomou o gol, o Flamengo se fechou. Queria entender a falta de critério”, disse o zagueiro na saída do gramado.

Com a derrota, o Grêmio foi eliminado nas semifinais e agora segue sem vencer o Flamengo na Copa do Brasil desde 1995, quando fez 1 a 0, no antigo Olímpico, em Porto Alegre. Desde então são 12 jogos, sendo sete vitórias e cinco empates.

Agora, o Grêmio muda o foco para o Brasileirão. No domingo jogará diante do Santos, às 16 horas, na Vila Belmiro. Os gaúchos aparecem em terceiro lugar, com 33 pontos.

