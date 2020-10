Bruno Alves elogia elenco do São Paulo: ‘Confiamos no nosso trabalho’ Zagueiro projetou o duelo contra o Fortaleza, domingo, valendo vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e saiu em defesa de seus companheiros de trabalho na Barra Funda

Mais uma vez titular do sistema defensivo do São Paulo, o zagueiro Bruno Alves comentou sobre o momento do clube na temporada e demonstrou confiança ao falar sobre o futuro do Tricolor. Na visão do jogador, o elenco é qualificado e tem potencial para avançar na Copa do Brasil, no próximo domingo, quando decide a vaga para as quartas de final contra o Fortaleza, no Morumbi.

– A gente confia no nosso trabalho. Temos mais dias para nos preparar. Todos os jogadores estão empenhados e sabemos da necessidade dessa vitória. Vamos lutar até o fim para buscarmos essa vitória e essa classificação – explicou o jogador em entrevista coletiva na noite da última terça, logo após a vitória, por 5 a 1, diante do Binacional-PER.

No domingo, às 20h30, o São Paulo tem um desafio grande pela frente. Em casa, a equipe joga por uma vitória diante do Fortaleza de Rogério Ceni para se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil. Como o jogo de ida, no Ceará, acabou empatado, em 3 a 3, e não o critério do gol qualificado fora de casa, qualquer nova igualdade leva o confronto para as penalidades.

Como a partida é de extrema importância para as pretensões do clube na temporada, o técnico Fernando Diniz irá com força máxima. Na visão de Bruno Alves, independente de quem seja escolhido pela comissão técnica, todo o elenco está pronto para corresponder dentro de campo e colocar o Tricolor do Morumbi entre as oito melhores equipes do torneio nacional.

– O elenco do São Paulo é qualificado. Temos na base 30 jogadores que podem ser titulares. O Diniz sempre monta a melhor equipe no momento. É isso que faz uma equipe forte e não pode existir vaidade, é assim que se faz uma equipe forte. Estamos aqui pelo São Paulo, não pelo nosso ego ou vaidade. Trabalhamos pelo clube – ponderou o atleta, ao ser questionado sobre sua ida ao banco de reservas no início do Brasileirão e sua consequente retomada como titular da equipe.

