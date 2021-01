Bruno Alves e Tchê Tchê estão suspensos e não enfrentam o Santos Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e meia foi expulso. Ambos não joga, o clássico, que será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio do Morumbi

O São Paulo terá dois desfalques certos para o clássico contra o Santos, que será disputado no próximo domingo (10), às 16h, no Estádio do Morumbi. Bruno Alves recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Mesma situação de Tchê Tchê, que recebeu o cartão vermelho.

Alexandre Mattos, Alexandre Pássaro, Muricy… confira o vaivém dos dirigentes dos principais clubes brasileiros para 2021



Para o lugar do zagueiro, o técnico Fernando Diniz tem a possibilidade de escalar o equatoriano Arboleda, que deve formar a dupla de zaga com Diego Costa. Outra alternativa seria a escalação de Léo na defesa. O defensor levou o terceiro cartão amarelo aos 17 minutos do primeiro tempo, após uma falta no meia Ricardo Ryller.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO

Além dele, o meia Tchê Tchê foi expulso na segunda etapa e também não joga. Ele deu uma cotovelada sem bola em Cuello e acabou levando o vermelho após análise do VAR. Em compensação, Luan voltará de suspensão e deve voltar ao time.

Porém, mesmo com a derrota, o Tricolor é o líder do Brasileirão, com 56 pontos, sete a mais que Flamengo e Atlético-MG, que dividem a segunda colocação, com 49 pontos.

E MAIS:

Veja também