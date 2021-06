Bruno Alves analisa empate do São Paulo: ‘Sentimento de frustração’ Zagueiro falou sobre a atuação da equipe no duelo contra a Chapecoense, no Morumbi. Bruno também reclamou da expulsão de Rodrigo Nestor, ainda no primeiro tempo

Nesta quarta-feira (16), o São Paulo recebeu a Chapecoense no Morumbi, pela quarta rodada do Brasileirão. Entrando com um esquema muito ofensivo, o time da casa sofreu com a expulsão de Rodrigo Nestor e, com um a menos, saiu do jogo com um empate. Após a partida, o zagueiro Bruno Alves analisou a atuação do Tricolor.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!



O camisa 3 da equipe se mostrou bastante insatisfeito com o jeito que o jogo caminhou após a expulsão, partindo de um domínio são-paulino para a pressão da Chapecoense. Bruno Alves reclamou da decisão da arbitragem e do uso, na visão dele, equivocado do VAR.

– Sentimento de frustração, a gente tinha um jogo controlado. Um lance polêmico que para mim não foi expulsão. Ele tem a velocidade do jogo e na câmera lenta deu a expulsão. É sentimento de frustração – afirmou o zagueiro.

Bruno Alves falou brevemente sobre o início ruim do time na competição, mas afirmou que ainda tem várias rodadas pela frente.

– A gente sabe que é um campeonato longo e precisamos vencer o mais rápido possível – comentou.

E MAIS:

Com o empate diante da Chapecoense, o São Paulo segue sem vencer no campeonato. Nas quatro primeiras rodadas, o time acumula dois empates e duas derrotas, com aproveitamento de 16,6%.

O próximo compromisso da equipe é contra o rival Santos, fora de casa, na Vila Belmiro, no próximo domingo (20). O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

E MAIS:

Veja também