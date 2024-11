Brunna Gonçalves revela fase mais difícil no processo para engravidar: ‘Todo santo dia’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/11/2024 - 21:55 Para compartilhar:

Esposa de Ludmilla, 29 anos, Brunna Gonçalves, 32, abriu o jogo sobre sua gravide e contou qual o momento mais complicado no processo de fertilização. Ela abriu a sua caixinha de perguntas do Instagram, nesta terça-feira, 12, e respondeu às perguntas mais curiosas de seus seguidores.

A bailarina contou que as injeções que as duas precisaram tomar para estimular a coleta de óvulos foi a parte mais difícil do tratamento para engravidar. Em um vídeo publicado nos Stories, Brunna compartilhou o último dia que a cantora aplicou a injeção.

“O mais difícil foram as injeções. Todo santo dia nós duas tomávamos injeção para a coleta de óvulos. Foi uma época muito difícil, mas conseguimos vencer. Não via a hora de acabar. Graças a Deus acabou!”, disse ela, aliviada.

Ainda em bate-papo com os fãs, Bruna contou um detalhe curioso envolvendo a sua gravidez. Ela disse que uma das primeiras pessoas a saber que ela e Ludmilla estão à espera do primeiro filho foi ninguém menos que Beyoncé.

“Ludmilla estava em Paris na festa da Beyoncé e assim que ela chegou, ela foi cumprimentá-la e perguntou por mim, porque não havia ido. Ludmilla explicou que precisei ficar no Brasil porque estava grávida. Ela ficou super feliz, falou coisas lindas e abençoou nosso baby”, comemorou Brunna.

Outra novidade que a bailarina contou aos seguidores é que está na reta final dos preparativos para o chá revelação.

“Consegui encontrar o lugar para a festa e a que está cuidando de tudo me dá muita tranquilidade”, disse.

Anúncio da gravidez

A cantora Ludmilla anunciou no último sábado, 9, que ela e sua esposa, Brunna Gonçalves, estão à espera do primeiro filho. A notícia foi dada durante show da turnê Numanice 3 em São Paulo, por meio de um vídeo exibido no telão.

Nas imagens, Ludmilla aparece pintando um quadro, enquanto Bruna dança. A pintura, que inicialmente não revela sua forma, transforma-se no desenho de um bebê. No momento em que a gravidez é anunciada, o vídeo ganha cores.

