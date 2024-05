Brunna Gonçalves diminui o tamanho da testa com frontoplastia: ‘Tinha muita insegurança’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/05/2024 - 11:51 Para compartilhar:

Brunna Gonçalves realizou um grande sonho e decidiu compartilhar cada detalhe com seus seguidores. A dançarina fez um procedimento estético de frontoplastia, uma cirurgia que reduz o tamanho da testa e remodela a parte da frente do rosto.

Após realizar o procedimento, a ex-participante do BBB foi para suas redes sociais e contou tudo para seus fãs: “Finalmente realizei meu grande sonho. Finalmente fiz minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar.”

E completou: “Vocês sabem que sempre foi um sonho para mim, porque tinha muita insegurança com relação à minha testa. Eu não fazia coque ou várias penteados por causa dessa insegurança e faz alguns anos que eu estava pesquisando alguém que me passasse confiança para fazer essa cirurgia.”

Brunna também afirmou que ficou por cerca de 10 anos pesquisando sobre a cirurgia, além de estar antenada à procura de um médico de confiança. “Primeiro, eu não fazia porque não tinha dinheiro e, na internet, não tem muitos conteúdos sobre isso, só de médicos, mas não de pessoas que vivenciaram [a cirurgia]. Enfim, estou feliz e realizada.”

A ex-sister ainda mostrou um pouco de como foi a preparação para a cirurgia, compartilhando uma foto que mandou para a mulher, Ludmilla, com as marcações. “Mandei pra Lud essa foto antes de ir pro centro cirúrgico, com a marcação certinha pra vocês verem o tamanho que foi retirado”. Ela também exibiu o resultado final do procedimento.